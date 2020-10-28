McDonald's'tan Azerbaycan'ın Karabağ'daki askeri harekatına destek

McDonalds'ın Instagram'dan yaptığı paylaşımda, "Bayrağımız Azerbaycan'ın tüm anayurt toprakları üzerinde dalgalansın!" ifadeleri yer aldı.

Azerbaycan bayrağının görüldüğü Karabağ’dan bir karenin paylaşıldığı gönderide "Karabağ Azerbaycan'dır" yazısı dikkat çekti.

I saw someone post this and I couldn't believe it. McDonalds Azerbaijan's official account promoting the military taking of Nagorno-Karabakh. pic.twitter.com/oo9Sbfoq7U — Ariz Kader (@KaderAriz) October 27, 2020

Azerbaycan'daki bir başka fast-food devi Burger King de bu ayın başlarında benzer bir açıklama yapmıştı.