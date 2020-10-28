Kanada'da Kovid-19 kaynaklı ölümler 10 bini aştı

Kanada makamları, ülkede yeni tip koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 10 bini geçtiğini ve vaka sayısının da 222 bini aştığını bildirdi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını hemen hemen tüm ülkelerde şiddetini artırırken, Kanada sağlık kurumları ülkedeki vaka sayılarına ve can kayıplarına ilişkin güncel verileri paylaştı.

Ülkedeki eyalet sağlık kurumları tarafından paylaşılan bilgilere göre; Alberta, Manitoba, Ontario ve Quebec'te 28 kişinin daha Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetmesiyle birlikte toplam ölü sayısı 10 bin 1'e çıktı.

British Columbia ve Saskatchewan ile birlikte sözgelimi dört eyalette 2 bin 691 yeni vakanın tespit edilmesiyle de toplam vaka sayısı 222 bin 904'e yükseldi.

Yetkililer, salgının ikinci dalgasına geçildiğini belirterek, halkı ihtiyatlı ve tedbirli olmaya çağırdı.