Elon Musk’a Türkiye çağrısı: Turksat-5A'yı durdurun

Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki çatışmalar bir ayı aşkın bir süredir devam ederken, ünlü girişimci Elon Musk da bu tartışmanın içine çekildi. Gelecek ay Turksat-5A isimli uyduyu fırlatacak olan Musk'ın şirketi SpaceX'in bu fırlatışı iptal etmesi istendi.

Sözcü'den Yiğit Can Kaytmaz'ın haberine göre, ABD medyasında yer alan haberlerde ünlü girişimci ve iş insanı Elon Musk’ın şirketi SpaceX’te çalışanlara binlerce Ermeni tepki mesajı attı. TechCrunch isimli teknoloji üzerine yayınlar yapan internet sitesinin ele geçirdiği yazışmalarda birbirine benzer metinler kopyalanıp yapıştırıldı ve Elon Musk’ın Türkiye ile iş birliğini sonlandırması çağrısı yapıldı. SpaceX isimli şirketin gelecek ay ya da sonraki ay, Türk uydusu Turksa-5A’yı uzaya fırlatacağını hatırlatan TechCrunch, yazışmalarda Musk’tan bu operasyonu iptal etmesinin istendiğini aktardı.

Airbus tarafından üretilen iletişim uydusu Avrupa, Asya ve Orta Doğu’da kullanılacak. Yaklaşık 3 yıl önce yapılan anlaşma için Elon Musk, Türkiye’de Cumhurbaşkanı Erdoğan ile bir araya gelmişti.

TechCrunch, çok ciddi paraların ödendiği ve çoktan imzaların atıldığı bir anlaşmanın iptal edilmeyeceğini öngördü. SpaceX’in ağırlıklı olarak askeri ve hükümetler düzeyinde ihaleler aldığı hatırlatılırken, SpaceX çalışanları ve Elon Musk’a gönderilen e-postaların Google’ın çöp mektup (spam) filtresini nasıl geçtiği henüz bilinmiyor. Bu e-postaların bireyler tarafından gönderildiğini söyleyen bazı yetkililer, “Bu insanlar seslerinin duyulması için bir araya geliyor. Biz bir grup değiliz Ermeni kökenli ABD’lileriz. Yarattığımız rahatsızlıktan özür dileriz” denildi.

İsmini açıklamayan bir kadın, “ABD ve NATO ülkelerinde Türkiye’ye yaptırım gündemde. SpaceX bütün bu faktörleri göz önüne alarak değerlendirme yapmalı ve Türkiye ile çalışmak isteyip istemediğine karar vermeli. Bu durum SpaceX’in kârının kaybı anlamına gelse de dünyanın ilerlemesi için büyük bir adım” dedi.

Armenian email campaign asks SpaceX not to aid Turkish regime with satellite launch https://t.co/VhYpFxGApL | by Devin Coldewey — TechCrunch (@TechCrunch) October 27, 2020

​Cape Carnaveral Hava Üssü'nden fırlatılacak

TURKSAT'ın yeni uydusu TURKSAT 5A, 30 Kasım tarihinde uzaya gönderecek. Uyduyu ünlü girişimci Elon Musk'ın şirketi SpaceX, Florida'daki Cape Canaveral Hava Üssü'nden fırlatacak.

Ulaştırma Bakanı Adil Karaismailoğlu, SpaceX´in 30 Kasım´daki Türkiye görevini sosyal medyadan açıklayarak duyurmuştu. Bakan Karaismailoğlu “Gökyüzünde dengeleri değiştiriyoruz! Türkiye'mizin karada, havada, denizde sahip olduğu büyük vizyonu uzaya taşıyoruz” ifadesini kullanmıştı.

Turksat 5A uydusunun geliştirme çalışmaları Eylül 2011'e kadar dayanıyor. Turkish Aerospace Industries (TAI) tarafından geliştirilen TURKSAT 5A en az yüzde 20 yerli kaynak ve Airbus firması ile işbirliği sonucunda geliştirildi.

Uydu tamamen 12 kilowatt elektrik güç birimi çalışacak Eurostar-3000EOR sistemi üstüne kurulmuş ve 3,5 ton ağırlığa sahip. Yörünge yerleşimi olarak 31 derece doğu yörüngesi hedefleniyor. Uydunun fırlatılması 2020 sonunda planlanmış ve roket tercihi olarak Falcon 9 roketi tercih edilmişti. Uydunun yörünge görev süresi 15 yılın üzerinde olacak.