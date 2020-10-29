Rusya'dan AGİT'e çağrı: ABD'deki insan hakları ihlalleri kontrol altına alınsın

Rusya'nın Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) Daimi Temsilci Yardımcısı Vladimir Jeglov, AGİT Daimi Temsilciler Konseyi’nin video konferans yoluyla yapılan toplantısında, "ABD'nin her yerinde patlak veren protestolar, ABD yönetiminin mevcut olayların derin sebepleriyle başa çıkamadığını ve belki de bunu yapmak istemediğini açık bir şekilde doğruluyor. Amerikalı ve yabancı insan hakları savunucularının ve AGİT ve Birleşmiş Milletler dahil olmak üzere, ilgili uluslararası kuruluşların on yıllardır dikkat çekmeye çalıştığı sistemik ırkçılık ve polis vahşetinden bahsediyoruz" ifadelerini kullandı.

Rusya'nın defalarca ABD’deki rahatsız edici kronik polis şiddeti ve sistemik ırkçılık hikayelerine işaret ettiğini, ama sorunların ABD’li yetkililer tarafından çözülmediği gibi aksine daha da kötüleştiği yönünde bir his olduğunu kaydeden Jeglov, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bir kez daha ABD yönetimini, AGİT kapsamındaki taahhütlerine sıkıca uymaya ve ırklarına bakılmaksızın tüm vatandaşların hak ve özgürlüklerini sonuna kadar sağlamaya çağırıyoruz. Tüm olayların iyi niyetle araştırılmasını ve faillerin adalet önüne çıkarılmasını bekliyoruz. AGİT’in ilgili kurumlarını, durumu kontrol altında tutmaya devam etme ve üye ülkelere alınan önlemlere ilişkin rapor vermeye çağırıyoruz."