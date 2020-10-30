Azerbaycan, Karabağ'daki yerleşim birimlerine yönelik saldırı iddialarını reddetti

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Dağlık Karabağ'daki yerleşim birimlerine füze ve hava saldırıları yapıldığı iddialarını reddetti.

Resmi olarak tanınmayan Dağlık Karabağ Cumhuriyeti Devlet Acil Durumlar Servisi, Azerbaycan ordusunun Stepanakert'e (Hankendi) füze saldırısı, Askeran, Martakert ve Martuni kentlerine de hava saldırıları düzenlediğini ileri sürmüştü.

Azerbaycan Savunma Bakanlığı’ndan iddialara ilişkin yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Ermeni medyasının, Azerbaycan ordusu birimleri tarafından Hankendi’ye (Ermenice ismi Stepanakert) füze saldırısı, Askeran, Agder (Martakert) ve Hocavendu'ya (Martuni) hava saldırıları yapıldığı iddiaları gerçeği yansıtmıyor. Bu bilgi, dikkatleri Azerbaycan yerleşim yerlerinin bugünkü düşman bombardımanından uzaklaştırmayı amaçlıyor."

Açıklamada ayrıca, "Ermenistan Silahlı Kuvvetlerinin aksine, Azerbaycan Ordusu insani ateşkes rejimine uyuyor ve sadece düşmanın atış noktalarına gerekli karşılığı veriyor" denildi.