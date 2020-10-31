Lukaşenko: Belarus, Rusya'ya asla sırt çevirmeyecek

Belarus İçişleri Bakanlığı'ndaki bir toplantıda konuşan Lukaşenko, "Çok vektörlü bir dış politikaya sahiptik ve sahip olacağız. Çünkü bir turna veya serçenin tek kanatla uçması imkansız. Biz Avrupa'nın coğrafi merkeziyiz. Nereye gidebiliriz ki? Rusya bizi çok iyi anlamalı. Çünkü iki başlı bir kartalları var ve bizim ise dört başlı bir kartal doğurmalıyız" ifadelerini kullandı.

Belarus'un Rusya'ya hiçbir zaman sırt çevirmediğinin ve asla çevirmeyeceğinin altını çizen Lukaşenko şöyle devam etti: "Şimdi bunları Rusya liderliğine söylüyorum. Bizi gerçek kardeş, küçük kardeş olarak görürlerse ve bize kardeş gibi davranırlarsa, korurlarsa, desteklerlerse, ki Putin bu zor zamanda bunu yaptı, biz asla Doğu'ya ve Rusya'ya taş atmayacağız... Siz nasıl bakıyorsunuz bilmiyorum ama orası benim Rusya'm. Asla o şekilde davranmayız."