Azerbaycan: Ermenistan ordusu birliklerine yüklü miktarda fosfor içeren mühimmat sevkiyatı yapılıyor

Azerbaycan Savunma Bakanlığı’nın açıklamasına göre, işgal altındaki Hocavend yönündeki Ermenistan Silahlı Kuvvetleri’nin 1. Kolordusu’na bağlı 37. Tüfek Tümeni’nin 3. Motorlu Tüfek Alayı savunma kısmında konuşlu birliklere yüklü miktarda fosfor sevkiyatı yapıldığına dair istihbarat mevcut.

Mühimmatın bölgeye getirilmesiyle bunların Azerbaycan ordusuna karşı kullanılmasının hedeflendiği varsayılıyor. Diğer yandan bu sevkiyatla mühimmatın Azerbaycan ordusu tarafından bölgeye bırakıldığına dair yalan bilgiler yayılması da amaçlanıyor.

Ermenistan’ın ‘Azerbaycan tarafından fosfor içerikli silah kullanıldığı’ iddiasıyla gelecekteki provokasyonları için dayanak hazırladığı kaydedilen açıklamada, ayrıca Azerbaycan ordusunun envanterinde yasaklı hiçbir silah olmadığı vurgulandı.

Ermenistan Ombudsmanı Arman Tatoyan, Azerbaycan’ı Dağlık Karabağ’da fosfor içeren silah kullandığını iddia etmişti. Azerbaycan Savunma Bakanlığı iddiayı yalanlayarak, Erivan’ın sivillere karşı işlediği savaş suçlarını gizlemeye çalıştığını kaydetmişti.