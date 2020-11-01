Azerbaycan: Ermeni askeri konvoyu imha edildi

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Hocavend yönünde hareket eden Ermenistan Silahlı Kuvvetleri’ne ait konvoyun havadan ve karadan nokta atışıyla vurularak imha edildiğini belirtti.

Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, “31 Ekim saat 17.00 sıralarında bölgenin havadan gözlemi sırasında askeri bir konvoyun Hocavend istikametinde hareket ettiği tespit edildi. Askeri konvoydaki birkaç araç ve personeli, havadan ve karadan yapılan nokta atışıyla vurularak imha edildi” ifadelerine yer verildi.

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Ermeni askerlerini taşıyan konvoyun yok edildiği anlara ait videoyu Telegram kanalından paylaştı.

Uzun yıllardır çözüm bekleyen Dağlık Karabağ'da Ermenistan ve Azerbaycan arasındaki çatışmalar, 27 Eylül'de yeniden alevlenmişti. Üç ayrı ateşkes mutabakatına rağmen taraflar, askeri faaliyetlere ara vermeden devam ediyor.

Erivan ile Bakü, hukuken Azerbaycan'ın, fiilense Ermeni güçlerin kontrolünde olan Dağlık Karabağ bölgesi nedeniyle on yıllardır anlaşmazlık içinde.