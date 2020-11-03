Gürcistan Başbakanı Gahariya koronavirüs oldu

Temas ettiği bir kişinin koronavirüs olduğu ortaya çıkınca kendini karantinaya alan Gürcistan Başbakanı Georgiy Gahariya’nın da Kovid-19 testinin pozitif çıktığı belirtildi.

Gürcistan hükümetinden yapılan açıklamada, Başbakan Georgiy Gahariya’nın yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalandığını ifade edildi.

Gahariya, 1 Kasım Pazar günü, koronavirüs olduğu ortaya çıkan bir kişiyle temastan sonra kendini karantinaya almak zorunda kaldığını duyurmuştu. Daha sonra Başbakanın birkaç korumasında Kovid-19 tespit edildiği bildirilmişti. Başbakanın ardından bugün Ekonomi Bakanı Natiya Turnava ve Hükümet İdaresi Başkanı Natiya Mezvrişvili’nin de karantinaya alındığı aktarılmıştı.

Gürcistan hükümetinden bugün yapılan yazılı açıklamada, “Başbakan, koronavirüs tespit edilen bir koruma görevlisiyle uzun süreli temas olduğu için 31 Ekim’de karantinaya alındı. Test sonucu Başbakanın koronavürüs olduğu doğrulandı. Georgiy Gahariya kendini iyi hissediyor ve tedaviye evde devam ediyor” ifadesine yer verildi.

Gürcistan’da toplam Kovid-19 vaka sayısı 42 bin 579’a yükseldi.