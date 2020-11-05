Lukaşenko: Putin, Belarus'ta Rus Kovid-19 aşısının üretilmesini önerdi

Belarus Devlet Başkanı Lukaşenko, Rus mevkidaşı Putin'in Belarus'ta yeni tip koronavirüs aşısı üretmeyi teklif ettiğini söyledi.

Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko, Rus mevkidaşı Vladimir Putin’in Belarus'ta yeni tip koronavirüse karşı (Kovid-19) aşı üretmeyi teklif ettiğini dile getirdi.

Belarus'un resmi haber ajansı BelTa’nın aktardığına göre, yardımcısı Aleksandr Kosinets’e konuyla ilgilenmesi yönünde talimat veren Lukaşenko, şunları ifade etti:

"Oturun ve düşünün, benzer üretimlere bakın ve önerinizi yapın. Bunun zor bir üretim olduğunu ve ucuz olmadığını benden daha iyi biliyorsunuz. Kimse kendi üretimini başkasına vermez. Rusya Devlet Başkanı bunu dostluk temelinde önerdi. Konuyu inceleyin ve üretimi organize etme konusunda acilen önerilerde bulunun. Ne kadara mal olacağına bakmamız gerekiyor."

"Kendisi önerdi; 'Eğer isterseniz aşı için gerekli materyalleri verebiliriz. Üretime başlayın, gereken her şeyi yapacağız. Kendiniz için bir aşı üretin, satmak istiyorsanız, satabilirsiniz' dedi."

Önceki gün Rusya Devlet Başkanı Putin ile görüştüğünü ve orada koronavirüs insidasındaki artışa ilişkin ciddi endişelerin olduğuna vurgu yapan Lukaşenko, sözlerini şöyle sürdürdü:

Öte yandan, Belarus Sağlık Bakan Yardımcısı Boris Androsyuk konuya ilişkin yaptığı açıklamada, Rus aşısının üretiminin Belarus 'Belmedpreparaty' tesislerinde yapılabileceğini belirterek şunları söyledi:

"Üretimin yapılacağı yer Belmedpreparaty olacak, bu konuda anlaşma sağlandı. Şimdi teknolojinin transferi üzerinde çalışıyoruz. Uzmanlar bunun ne tür bir aşı, nasıl bir teknoloji olacağı konusunda görüşmelerini sürdürüyor."