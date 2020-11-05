Aliyev: 30 yıldır işgal altında bulunan topraklarımızın büyük bölümünü özgürleştirdik

Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Azerbaycan ordusunun ihtilaflı Dağlık Karabağ bölgesinde gerçekleştirdiği operasyonlara ilişkin açıklamalarda bulundu.

İspanyol EFE ajansına röportaj veren Aliyev, "Cephedeki durum, Azerbaycan ordusunun hakimiyeti sağladığını gösteriyor. Azerbaycan, 30 yıldır işgal altında bulunan topraklarının büyük bölümünü özgürleştirdi. Başarılı taarruzumuz sürüyor" dedi.

İşgal altındaki beş ilçeden dördünün tamamen veya kısmen özgürleştirildiğini kaydeden Aliyev, şu anda Azerbaycan ordusunun diğer ilçeleri özgürleştirmek için aktif olarak çalıştığını belirtti.

Bu arada Aliyev, Azerbaycan'ın BM Güvenlik Konseyi kararlarını uyguladığını ve AGİT Minsk Grubu tarafından çatışmanın sonlanması için önerilen, işgal edilmiş topraklardan çıkılmasını öngören temel ilkeleri yerine getirdiğini vurguladı.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı, "Maalesef Ermenistan bunu gönüllü olarak yapmaya hazır değildi, bu nedenle onları buna zorlamak durumunda kaldık" diye ekledi.

Uzun yıllardır çözüm bekleyen Dağlık Karabağ'daki çatışmalar, 27 Eylül'de yeniden alevlenmişti. Üç ayrı ateşkes mutabakatına rağmen taraflar, askeri faaliyetlere devam ediyor.