Azerbaycan: Karabağ’da Ermeni askeri konvoyu imha edildi

Azerbaycan Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, “Ağdere-Papravend güzergahında hareket eden bir kumandan aracı, bir irtibat aracı, askeri ve mühimmat taşıyan iki adet KamAz tipi kamyon ve top taşıyan 3 adet Ural tipi kamyon tamamen imha edildi” ifadesine yer verildi.

Açıklamada, konvoyun düzenlenen özel operasyon sonucu imha edildiği, Ermeni güçlerinin tuzağa düşürüldüğü kaydedildi.

Uzun yıllardır çözüm bekleyen Dağlık Karabağ'daki çatışmalar, 27 Eylül'de yeniden alevlenmişti. Resmi olarak Azerbaycan'ın bir parçası olan Dağlık Karabağ, fiilen Ermeni güçlerin denetiminde.