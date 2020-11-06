Rusya'dan İngiltere'nin 'Skripaller' suçlamasına yanıt: Sorularımıza yanıt verin

Rusya’nın BM Daimi Temsilcisi Nebenzya, eski Rus ajan Sergey Skripal ve kızı Yuliya’nın zehirlenmesi olayıyla ilgili yönelttikleri sorulara yanıt almak için yeniden Londra’ya başvuruda bulunacaklarını söyledi.

Rusya’nın BM Daimi Temsilcisi Vasiliy Nebenzya, BM Güvenlik Konseyi’nin bugünkü toplantısında, "Bugün yine İngiliz mevkidaşlarımızdan, ‘Rusya bunu yaptı, Rusya hesap vermeli’ ifadelerini duyduk. Bugün yine yalnızca Aleksey Navalnıy'ı değil, Skripaller’i de duyduk" dedi.

Rus diplomat, "Birçoklarının unutmaya başladığı, bazılarının da hatırlamamayı tercih ettiği şeyleri hatırlatmak istiyorum. Skripaller olayıyla ilgili birçok soru yanıtsız kaldı. İngiliz tarafı bu soruları yanıtsız bırakmayı ve görmezden gelmeyi tercih ediyor" ifadelerini kullandı.

Londra’nın artık Moskova’yı suçlu ilan ettiğini ve ayrıntılara girmeyi gereksiz gördüğünü kaydeden Nebenzya, "Zira herkes zaten bunun 'highly likely' olduğunu biliyor. Ama biz, İngiliz meslektaşlarımızın hafızasını tazelemenin ve bu soruların yanıtını vermelerini sağlamanın yolunu buluruz" diye konuştu.

Suriye dosyasının da ele alındığı toplantıda, Almanya’nın BM Daimi Temsilcisi Christoph Heusgen, Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad’ın halkına karşı kimyasal silah kullandığını 'kanıtlayan' Rusya’yı Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü’nün (OPCW) itibarını bozmaya çalışmakla suçladı. Heusgen, "OPCW uluslararası toplumun mutlak güvenine sahip, Rusya ve suç ortakları hariç" dedi.

Heusgen’in suçlamalarına yanıt veren Rusya Daimi Temsilcisi Nebenzya, "Az önce Alman meslektaşımızın ifasında klasik örnek duyduk. Heusgen, sanki dinleyicileri zombileştiriyormuşçasına, ‘OPCW’de hiçbir güven krizi yok, Esad rejimi kimyasal silahla vatandaşlarını öldürüyor, bu kanıtlanmış bir gerçek, Rusya bu suçun üstünü örtüyor’ diye tekrarladı. Bu, iyi bir hipnoz çabası, ama ikna edici değil. Sayın Christoph, sorun şu ki, hiçbir şey kanıtlanmadı, daha doğrusu öyle kanıtlandı ki, bu kanıtlar bir zamanlar Suriye’yi iç savaş bataklığına sürükleyenler dışında kimseyi ikna etmedi. Eğer Grimm kardeşlerin kalemine layık masallara inanıyorsanız, bu demek oluyor ki Almanya’da farklı fizik ve mantık kuralları işliyor" diye konuştu.

Uzmanların, OPCW’nin Suriye yönetiminin kimyasal silah kullandığı iddialarıyla ilgili soruşturmalarındaki düzinelerce somut ve bariz tutarsızlıklara dikkat çektiğini söyleyen Nebenzya, "Ama siz bunu görmezden geliyorsunuz. Bu soruşturmanın katılımcıları, insanı isyan ettirecek türden dolandırıcılık ve usulsüzlük vakalarına işaret ediyor" diye ekledi.

Eski Rus ajan Sergey Skripal ve kızı Yuliya 4 Mart 2019’da Salisbury'de zehirlenmişti. İngiltere, olaydan Moskova yönetimi sorumlu tutmuş, Rusya iddialarını birçok kez yalanlamıştı.

Öte yandan Moskova ve Şam defalarca OPCW’yi, Suriye’deki kimyasal saldırı iddialarıyla ilgili soruşturmada önyargılı davranmakla suçlamıştı. Suriye yönetimi, ülke ordusunun hiçbir zaman masum sivillere ve militanlara karşı kimyasal silah kullanmadığını, tüm kimyasal mühimmatın OPCW’nin kontrolünde ülkeden çıkarıldığını dile getirmişti.