Azerbaycan: Ermeniler, Karabağ’da 18. yüzyıl camisini domuz ahırına çevirdi, mezarlıkları yerle bir etti

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Hikmet Hacıyev, Twitter’den yaptığı paylaşımda, Ermenistan işgalinden kurtarılan Gubadlı ilinin Memer köyündeki 18. yüzyıla ait caminin video görüntüsünü paylaşarak, "Ermeni işgali sırasında bu tarih ve kültür abidesi domuz ahırına dönüştürülmüştü" ifadelerini kullandı.

XVIII Century Mosque in liberated Mamar village of Azerbaijan. Mosque was completely destroyed. Along with vandalism XVIII Century religious/cultural monument as sign of insult was transformed into pigsty by Armenia during occupation of Mamar village of Gubadly region. @OIC_OCI pic.twitter.com/qWxgoxeoDz — Hikmet Hajiyev (@HikmetHajiyev) November 6, 2020

UNESCO’nun yanı sıra, İslami Eğitim, Bilim ve Kültür Organizasyonu (ICESCO) ile İslam Konferansı Örgütü’ne (OIC) 'tedbir alarak bu barbarca eylemleri sert bir şekilde kınama' çağrısında bulunan Hacıyev, caminin tamamen tahrip edildiğini, domuz ahırına dönüştürülmesinin de Müslümanlara yönelik hakaret olduğunu kaydetti.

Historical monument of XVIII century close to Mamar Mosque in Gubadli region of Azerbaijan.During Armenia's occupation this cultural and historical monument transformed to animal stable. We call upon @UNESCO @ICESCO_Ar @OIC_OCI take actions/seriously condemn these barbaric acts. pic.twitter.com/18Fnuz2Bz8 — Hikmet Hajiyev (@HikmetHajiyev) November 6, 2020

Hacıyev ayrıca Fuzuli ilindeki bir mezarlığın görüntülerini paylaşarak, "Mezarlık yerle bir edildi. Mezarlıklar bile bu akıbetten kaçamadı, tahrip edildi ve barbarca eylemlere maruz kaldı. Ermeniler, Azerbaycan’ın tüm izlerini silmeye çalıştı" dedi.

Razed to the ground cemetery in de-occupied Fuzuli region of Azerbaijan. Even cemeteries were not spared, subjected to vandalism and barbarism. More facts and #warcrimes of Armenia will surface withinspection of de-occupied lands. Armenia tried to erase all traces of Azerbaijan. pic.twitter.com/kMeT3fFEwr — Hikmet Hajiyev (@HikmetHajiyev) November 6, 2020

Azerbaycan’ın kontrolüne geçen tüm bölgelerin incelemeye alındığını belirten Hacıyev, zamanla 'Ermenistan’ın işlediği savaş suçlarıyla ilgili yeni gerçeklerin ortaya çıkacağını' belirtti.

Они не пощадили даже кладбище,оно подверглось армянскому вандализму и варварству.При подробном осмотре освобожденных территорий будет выявлено еще больше подобных фактов и военных преступлений, совершенных Арменией.Арм попыталась стереть все следы Азербайджана на этих территориях pic.twitter.com/u8MqLKmN2s — Hikmet Hajiyev (@HikmetHajiyev) November 6, 2020

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