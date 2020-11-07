Bakü: Ermenistan topraklarında herhangi bir askeri hedefimiz yok

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Bakü'nün Ermenistan topraklarında herhangi bir askeri hedefinin olmadığını söyledi.

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Ermenistan topraklarının Azerbaycan ordusu tarafından bombalandığı yönündeki iddiaları reddederek, böyle bir hedeflerinin olmadığını kaydetti.

Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Ermenistan'ın Gafan şehri yakınlarındaki David Bek köyünün Azerbaycan'ın Gubadlı bölgesi yönünden bombardımana tutulduğu iddiasıyla ilgili olarak Ermeni tarafının yaydığı haberler provokasyon amaçlı dezenformasyondur. Aksine, Ermenistan Silahlı Kuvvetleri birlikleri gün boyunca işgalden kurtarılan Gubadlı bölgesindeki köyler ve Azerbaycan ordusunun mevzilerini Ermenistan topraklarından yoğun bombardımana tuttu. Azerbaycan ordusu sadece sınır bölgemizdeki düşman ateş noktalarına karşı gerekli önlemleri alıyor. Azerbaycan'ın Ermenistan topraklarında askeri hedefi olmadığını bir kez daha tekrar ediyoruz."

Daha önce, Ermenistan Ombudsmanı Arman Tatoyan, Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri'nin ülkenin güneyindeki Syunik bölgesindeki iki köye ateş ettiğini iddia etmişti.