Putin ile Macron arasında telefon görüşmesi: Fransa'daki son terör saldırıları ele alındı

Kremlin’den yapılan açıklamada, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Fransız mevkidaşı Emmanuel Macron arasında gerçekleşen telefon görüşmesinde, Fransa'daki son terör saldırılarının ele alındığı ve terörle mücadele konusundaki kararlılığa vurgu yapıldığı kaydedildi.

Kremlin basın servisinden yapılan açıklamaya göre Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Fransa'daki son terör saldırılarını ayrıntılı bir şekilde ele alarak, terörizmin tüm tezahürleriyle mücadele konusundaki kararlılığa vurgu yaptı.

Görüşmenin Fransız tarafının girişimi ile yapıldığı belirtilen açıklamada, "Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron arasında gerçekleşen telefon görüşmesinde taraflar, terörizmin tüm tezahürleriyle mücadele konusundaki kararlılığa vurgu yaptı" ifadeleri kullanıldı.