Azerbaycan: Ermeni güçlerin Barda’ya füze saldırısında bir çocuk hayatını kaybetti

Azerbaycan Başsavcılığı’ndan yapılan açıklamaya göre, bugün Barda’ya füze saldırısı düzenlendi.

Açıklamada, füzelerden birinin Barda ilinin Yeni Ayrıca köyündeki bir eve isabet ettiği ve 16 yaşındaki bir çocuğun hayatını kaybettiği bildirilirken evde büyük hasar meydana geldiği ifade edildi.

Açıklamada, "Halihazırda Başsavcılık mensupları mevcut durumda mümkün olan tüm soruşturma etkinliklerini yürütüyor" denildi.