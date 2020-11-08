Paşinyan'ın sözcüsü: Başbakanın istifasına ilişkin iddialar gerçeği yansıtmıyor

Ermenistan Başbakanı’nın Sözcüsü Mane Gevorgyan, Paşinyan'ın istifa edeceğine dair söylentilerin dezenformasyon olduğunu ve gerçeği yansıtmadığını belirtti.

Gevorgyan, Facebook hesabından yaptığı açıklamada, "Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ın istifasıyla ilgili söylentiler dezenformasyondan ibaret olup gerçeği yansıtmamaktadır" ifadelerini kullandı.

Paşinyan’ın Karabağ’da devam eden çatışmalarla bağlantılı olarak istifa edeceği yönündeki iddialar sosyal medyada gündem olmuştu.