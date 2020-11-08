Ermenistan: Şuşa yakınlarında çatışmalar sürüyor, geri çekilmemiz mağlup olduğumuz anlamına gelmiyor

Ermenistan Savunma Bakanlığı Sözcüsü Artsrun Ovannisyan, Dağlık Karabağ’da Şuşa şehri yakınlarında silahlı çatışmaların devam ettiğini belirterek, "Hiçbir kayıp, hiçbir geri çekilme mağlubiyet değil" dedi.

Ermenistan Savunma Bakanlığı Sözcüsü Artsrun Ovannisyan, Facebook hesabından yaptığı açıklamada "Hiçbir kayıp, hiçbir geri çekilme mağlubiyet değil. Şuşa yakınlarında silahlı çatışmalar devam ediyor" ifadelerini kullandı.

Daha önce Dağlık Karabağ’daki resmi olarak tanınmayan Ermeni yönetimi, Azerbaycan ordusunun Şuşa’ya füze saldırısı düzenlediğini, gece boyunca şehir etrafında şiddetli çatışmaların sürdüğünü dile getirmişti. Azerbaycan Savunma Bakanlığı, bu iddiaları yalanlamıştı.

Azerbaycan: Ermeni birliklerine ciddi zayiat verildi

Öte yandan Azerbaycan Savunma Bakanlığı, yaptığı açıklamada Dağlık Karabağ’da Ağdam istikametinde devam eden çatışmalarda Ermeni güçlerine ciddi zayiat verildiğini bildirdi.

Açıklamada, “Düşman ciddi kayıplar vererek mevzilerini bırakıp kaçtı” denildi.

Takviye amacıyla Ermenistan’dan gönderilen ve gönüllü savaşçıları taşıyan otobüsün yolda kaza yapması sonucu 30 kişinin yaralandığı yönünde bilgi edindiklerini belirten bakanlık, ayrıca Ermeni ordusuna ait bir BM-21 Grad çok namlulu roketatarın imha edildiğini aktardı.