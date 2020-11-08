Ukrayna'da bıçaklı saldırı: 2 ölü, 8 yaralı

Ukrayna'nın Dnipropetrovsk bölgesine bağlı Krivoy Rog kentinde yoldan geçenlere bıçakla saldıran bir şahıs, iki kişiyi öldürdü, biri çocuk sekiz kişiyi de yaraladı.

Dnipropetrovsk Bölgesi Ulusal Polisi basın servisinden yapılan açıklamaya göre, Ukrayna'nın Dnipropetrovsk bölgesine bağlı Krivoy Rog kentinde yoldan geçenlere bıçakla saldıran bir şahıs, iki kişiyi öldürdü, biri 8 yaşında bir çocuk, sekiz kişiyi de yaraladı.

Açıklamada, “7 Kasım günü saat 15.20 sularında polis, kimliği belirsiz bir kişinin Metallurgi bölgesinde insanlara bıçakla saldırdığı ihbarı aldı. Yoldan geçen insanlar bıçaklı saldırganın rastgele hedefi oldu. Saldırı sonucu, iki kişi olay yerinde hayatını kaybederken, yaralanan sekiz kişi hastaneye kaldırıldı” ifadeleri yer aldı.

Saldırganın yakalanarak polis merkezine götürüldüğü belirtilen açıklamada, “Saldırganın 1983 doğumlu yerel bir sakin olduğu belirlendi. Gözaltına alınan saldırgana Ukrayna Ceza Kanunu’nun 115. maddesinden (kasten öldürme) dava açıldı. Polis müfettişleri olayı çok yönlü araştırıyor” denildi.