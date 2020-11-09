Azerbaycan: Karabağ’da düşman ‘bazı mevzileri’ bırakarak kaçtı

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Ermenistan güçlerinin Dağlık Karabağ’daki çatışma bölgesinin Hocavend yönünde kayıplar verdiği ve geri çekildiği açıklamasında bulundu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Ermenistan ordu birliklerinin resmi olarak tanınmayan Dağlık Karabağ’daki çatışma bölgesinin Hocavend yönünde kayıplar verdiği ve geri çekildiği belirtildi.

Gerçekleştirilen taarruzda ‘düşmana ağır kayıplar verildiği’ dile getirilen açıklamada, “Cephenin bu yönünde düşman mevzilerine açılan ateşle hasar verildi. Ağır kayıplara uğrayan düşman, bazı mevzileri bırakarak kaçtı” ifadelerine yer verildi.

Bakanlık, açıklamayı Telegram kanalından yayınladığı video ile destekledi.

Dün Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, ulusa sesleniş konuşmasında 28 yıldır işgal altında bulunan Şuşa kentinin kurtarıldığını açıklamıştı.

Resmi olarak tanınmayan Dağlık Karabağ yönetiminden farklı yönde açıklamalar yapılması üzerine Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Azerbaycan ordusunun Şuşa kentini tamamen kontrol ettiğini duyurmuştu.

Uzun yıllardır çözüm bekleyen Dağlık Karabağ'daki çatışmalar, 27 Eylül'de yeniden alevlenmişti. Üç ayrı ateşkes mutabakatına rağmen taraflar, askeri faaliyetlere devam ediyor.

Resmi olarak Azerbaycan'ın bir parçası olan Dağlık Karabağ, fiilen Ermeni güçlerin denetiminde.