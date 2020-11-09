Azerbaycan Dışişleri: Rus helikopteri yanlışlıkla vuruldu, tazminat ödemeye hazırız

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı, Ermenistan’da Nahçıvan sınırı yakınında düşürülen bir Rus helikopteriyle ilgili açıklamada bulunarak helikopterin Azerbaycan ordu birlikleri tarafından düşürüldüğünü kabul etti.

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, “Azerbaycan Savunma Bakanlığı’nın Rusya Savunma Bakanlığı’ndan aldığı bilgiye göre, 9 Kasım 2018 tarihinde saat 18.30’da, Ermenistan-Azerbaycan devlet sınırının Nahçıvan bölgesinde, Rusya Federasyonu’na ait bir Mi-24 savaş helikopteri vuruldu” ifadesine yer verildi.

Bu bağlamda, Dağlık Karabağ bölgesinde aktif çatışmaların devam ettiği sırada, helikopterin Ermenistan-Azerbaycan sınırının çok yakınında uçtuğunun altını çizen Bakanlık, uçuşun akşam karanlık saatlerde alçak mesafede, hava savunma radarlarının algılama bölgesi dışında gerçekleştiğine dikkat çekti.

Daha önce Rus savaş helikopterlerinin bu bölgede görülmediği kaydedilen açıklamada, “Bu faktörler bağlamında ve bölgedeki gergin durum ile Ermeni tarafının olası provokasyonlara karşı hazır olma durumu karşısında, nöbette olan askeri birimler tarafından hedefi imha etme kararı alındı” dendi.

'Tazminat ödemeye hazırız'

Tamamen yanlışlıktan kaynaklanan ve Rusya’yı hedef almayan bu trajik olay bağlamında, Azerbaycan’ın Rusya’dan özür dilediğini vurgulayan Dışişleri Bakanlığı, “Azerbaycan tarafı, ölen mürettebatın ailelerine en içten başsağlığı, yaralılara da acil şifalar diliyor” ifadesini kullandı.

Açıklamada, “Azerbaycan tarafı, tazminat ödemeye hazır olduğunu açıkladı” dendi.