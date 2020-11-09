Dağlık Karabağ’daki Ermeni yönetimi: Şuşa tamamen Karabağ güçlerinin kontrolünden çıktı

Facebook’taki hesabından açıklama yapan Dağlık Karabağ’ın Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Vagram Pogosyan, Şuşa kentinin Karabağ güçlerinin kontrolünden tamamen çıktığını ifade etti.

Pogosyan, “Bugün maalesef bir dizi başarısızlık yaşadığımızı ve Şuşa kentinin tamamen kontrolümüz dışında olduğunu itiraf etmeliyiz. Tüm umut dolu ve ilham verici propaganda tezleri bize gerçeklik duygusundan kopmaktan başka herhangi bir şey vermiyor” ifadelerini kullandı.

‘Azerbaycan ordusu Stepanakert’e yaklaştı’

Pogosyan ayrıca Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri’nin başkent Stepanakert’e (Hankendi) yaklaştıklarını ve kentin varlığının tehdit altında olduğunu ifade etti:

“Düşman, Stepanakert'e yaklaştı ve başkentin varlığı artık tehdit altında. Şuşa’nın tekrar bizim olmasını, Artsah’ın (Karabağ) korunmasını istiyorsak, Stepanakert'in ve cephe hattının diğer bölgelerinin güvenilir şekilde savunmasını organize etmek için her türlü çaba gösterilmeli.”

Uzun yıllardır çözüm bekleyen Dağlık Karabağ'daki çatışmalar, 27 Eylül'de yeniden alevlenmişti. Üç ayrı ateşkes mutabakatına rağmen taraflar, askeri faaliyetlere devam ediyor.

Resmi olarak Azerbaycan'ın bir parçası olan Dağlık Karabağ, fiilen Ermeni güçlerin denetiminde.