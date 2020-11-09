Aliyev: Karabağ’a belli bir seviyede özyönetim kazandırılabilir

Azerbaycan lideri Aliyev, Dağlık Karabağ’ın Azerbaycan’ın ayrılmaz bir parçası olduğunu ve öyle kalacağını kaydederek ülkenin toprak bütünlüğünün sağlanmasının ardından bölgeye “belli bir seviyede özyönetim” verilebileceğini belirtti.

Azerbaycan Devlet Başkanı İlham Aliyev, BBC News’a açıklamasında, “Müzakere sürecinde, Dağlık Karabağ’da tam olarak hangi yönetim biçiminin olacağını belirleyecek kadar büyük ilerleme kaydedilmedi. Bizim duruşumuz şundan ibaret ki, Ermenilere belediye yönetimi veya kültürel özerklik gibi belli bir düzeyde özyönetim sunulmalı” diyerek görüşmelerde henüz bu konuyu masaya yatırmakta başarılı olamadıklarını kaydetti.

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan görevde kaldığı sürece barış ihtimalini görmediğini ve uzlaşma fırsatlarının giderek azaldığını dile getiren Aliyev, sözlerini şöyle sürdürdü: “Onların, mantıklı düşünmeye başlaması için henüz geç değil ve müzakere masasında daha fazlasını almak için de henüz geç değil. Zira diğer şehir ve köyleri kontrol altına alır almaz müzakere için yer kalmayacak. Yani onlar zaman kaybediyor. Eğer mantıklı hareket edeceklerse bazı özyönetim biçimleri üzerinde çalışabiliriz. Biz buna karşı değiliz. Ancak onlar Azerbaycan’ın toprak bütünlüğünü bozmamalı ve İtalya, İsveç ve Finlandiya gibi Avrupa ülkelerinin en iyi deneyimine dayanmalı. Bu yapılırsa elbette bölgeye barış gelir”.

'Azerbaycan ordusu operasyonu durdurmaya hazır'

Erivan’da yönetime “akıllı insanların” gelmesi durumunda, gelecekte Azerbaycan, Gürcistan ve Ermenistan arasında üçlü işbirliği formatının kurulabileceğini kaydeden Aliyev, Ermenistan ordu birliklerini işgal altındaki topraklardan çekmesi durumunda Azerbaycan ordusunun operasyonu durdurmaya hazır olduğunu söyledi.

Aliyev, “Çevremize, altyapımıza, evlerinden olan sivillere, devletimize ve tarihi mirasımıza verilen zararı değerlendirmek için uluslararası uzmanları davet edeceğiz” ifadesini kullandı.

Türkiye’nin Dağlık Karabağ’daki çatışmaya askeri müdahalesine ihtiyaç görmediklerini diyen Aliyev şöyle konuştu: “Çok uzağa bakmak istemiyorum, çünkü bu savaş alanındaki duruma bağlı olacak. Bu, Ermenistan ve diğer ülkelerin davranışa bağlı olacak. Çatışmanın uluslararasılaşmasına karşı olduğumu defalarca söyledim. Komşumuz olan olmayan tüm ülkelerden bu çatışmadan uzak durmalarını istedik. Biz, uluslararası tanınan topraklarımız içinde savaşıyoruz. Bu bizim pozisyonumuz. Şu anda yaşananların aynı şekilde devam edeceğini düşünüyorum, bu yüzden Türkiye’nin askeri müdahalesine gerek olmayacak”.