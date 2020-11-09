Azerbaycan: Karabağ’da Ermenistan’a ait Osa uçaksavar füze sistemi imha edildi

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Dağlık Karabağ’daki çatışma bölgesinin Hocavend istikametinde Ermenistan ordusuna ait bir Osa uçaksavar füze sisteminin imha edildiğini duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, resmi olarak tanınmayan Dağlık Karabağ’daki çatışma bölgesinin Hocavend istikametinde Ermenistan güçlerine ait bir Osa uçaksavar füze sisteminin imha edildiği belirtildi.

Açıklamada, “9 Kasım tarihinde cephenin Hocavend yönünde düşmana ait Osa uçaksavar füze sistemi, birliklerimizin nokta atışı ile imha edildi” ifadelerine yer verildi.

Bakanlık, Telegram kanalından açıklamaya ilişkin videoyu da yayınladı.

Uzun yıllardır çözüm bekleyen Dağlık Karabağ'daki çatışmalar, 27 Eylül'de yeniden alevlenmişti. Üç ayrı ateşkes mutabakatına rağmen taraflar, askeri faaliyetlere devam ediyor.

Resmi olarak Azerbaycan'ın bir parçası olan Dağlık Karabağ, fiilen Ermeni güçlerin denetiminde.