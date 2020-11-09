Aliyev, Karabağ'da 'yeni bölgelerin kurtarıldığını' duyurdu

Hocavend ilinde 8, Hocalı ilinde 3 ve Fizuli ilinde 11 köyün Ermeni işgalinden kurtarıldığını duyuran Azerbaycan lideri Aliyev, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, ayrıca Zengelan ilinde 3 köy, stratejik öneme sahip Bartaz (2 bin 300 metre), Sağırt (1370 metre), Şükürataz (2 bin metre) ve diğer 5 isimsiz yüksekliklerin de Azerbaycan ordusunun kontrolüne geçtiğini bildirdi.

Aliyev, ayrıca Cebrayıl ilinde 8, Gubadlı ilinde 12 ve Laçın ilinde 3 köyün özgürleştirildiği açıkladı.

Mollahəsənli, Əsgərxanlı, Yuxarı Nüsüs, Aşıq Məlikli, Niftalılar, Qərər, Çələbilər, Qubadlının Qaramanlı, Xəndək, Həmzəli, Mahrızlı, Hal, Ballıqaya, Ulaşlı, Tinli, Xocahan, Boyunəkər, Qaraqoyunlu, Çərəli, — İlham Əliyev (@azpresident) November 9, 2020

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