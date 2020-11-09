KGAÖ'den Ermenistan'da düşürülen Rus helikopteriyle ilgili yorum

KGAÖ Sözcüsü Vladimir Zaynetdinov, Karabağ’daki gerilimin 'üzücü sonuçlara yol açmasından' dolayı yaşadığı üzüntüyü dile getirdi.

Zaynetdinov, Sputnik'e açıklamasında "Olayla ilgili büyük endişemizi ifade ediyor, ölen mürettebatın ailesi ve yakınlarına başsağlığı diliyoruz. Ateşin nereden açıldığıyla ilgili soruşturmanın sonuçlarını bekleyelim" ifadelerini kullandı.

Zaynetdinov, KGAÖ’nün defalarca Ermenistan ve Azerbaycan'ı ateşkese çağırdığını hatırlattı.