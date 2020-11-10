Putin’in başkanlığındaki 'Şanghay İşbirliği Örgütü' zirvesi bugün video konferans yoluyla yapılacak

Kremlin’den yapılan açıklamada, “Toplantıda, Şanghay İşbirliği Örgütü kapsamındaki işbirliğinin geliştirilmesi için mevcut durum ve beklentilerin değerlendirilmesi, ayrıca uluslararası ve bölgesel gündemin güncel sorunlarıyla ilgili görüş alışverişi planlanıyor” ifadesine yer verildi.

Toplantının sonunda, Moskova Bildirisi ve diğer belgelerin kabul edileceği aktarıldı.

Zirve, Rusya’nın ŞİÖ’deki dönem başkanlığının (2019-2020) son toplantısı olacak.