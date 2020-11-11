BM'den Moskova, Bakü ve Erivan arasında varılan anlaşmaya destek

Birleşmiş Milletler (BM) Sözcüsü Stephane Dujarric, BM'nin Moskova, Bakü ve Erivan'ın Karabağ konusunda vardıkları anlaşmayı memnuniyetle karşıladığını ve Rus makamlarına yaptıklarından dolayı minnettar olduğunu söyledi.

BM Sözcüsü Stephane Dujarric, BM’nin Moskova, Bakü ve Erivan’ın Karabağ konusunda vardıkları anlaşmayı memnuniyetle karşıladığını ve anlaşmanın uygulanmasında taraflara yardımcı olmak için elinden gelen her şeyi yapacağını belirtti.

Dujarric, BM Genel Sekreteri Antoniou Guterres'in Moskova, Bakü ve Erivan arasında Karabağ konusunda varılan anlaşma nedeniyle ‘rahat bir nefes aldığını’ belirterek, "Yaptıklarından dolayı Rus makamlarına minnettarız" dedi.

Anlaşmayı memnuniyetle karşıladıklarına vurgu yapan Dujarric, "Rahatlama hissimiz, bunun sivil halkın acısını sona erdireceği umuduyla ilgili. Bu anlaşmaya varılmasını memnuniyetle karşılıyoruz. Bu anlaşmanın uygulanmasında taraflara yardımcı olmak için elimizden gelen her şeyi yapacağız" ifadelerini kullandı.