Meksika'da kadın cinayetleri protestosunda polis ateş açtı: 3 yaralı

Ülke basınında çıkan habere göre, Meksika'nın güneydoğusundaki Quintana Roo eyaletine bağlı Cancun şehrinde, geçen hafta 2 kadının cinayete kurban gitmesi nedeniyle gösteriler düzenledi.

Cinayetlere tepki gösteren protestoculara polis ateş açınca 2'si muhabir 3 kişi yaralandı.

Cancun Belediye Başkanı Mara Lezama olaya ilişkin yaptığı açıklamada, her türlü şiddet eylemini kınadığını belirterek olayın soruşturulması için kapsamlı girişimde bulunacaklarını söyledi.

Meksika, Latin Amerika ülkeleri arasında kadın cinayetlerinin en yüksek olduğu ülke olarak biliniyor.