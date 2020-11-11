Azerbaycan'ın Moskova Büyükelçisi: Rus-Türk gözlem merkezinde Türk askeri bulunmayacak

Azerbaycan'ın Moskova Büyükelçisi Polad Bülbüloğlu, Karabağ'daki ateşkes anlaşmasının teknik kontrolünün Rus-Türk merkezi tarafından yapılacağını ancak orada Türk birliğinin bulunmayacağını söyledi.

Azerbaycan'ın Moskova Büyükelçisi Polad Bülbüloğlu, Karabağ'daki ateşkes anlaşmasının teknik kontrolünü yürütecek Rus-Türk gözlem merkezinin Azerbaycan topraklarında olacağını ve Türk askerinin konuşlandırılmayacağını kaydetti.

Rus RBK televizyonuna konuşan Bülbüloğlu, "Bu, barışı koruma beyanının taraflarca uygulanmasının teknik kontrolüne ilişkin karşılıklı bir Rus-Türk merkezi olacak. Türk askerlerinin burada konuşlandırılması sözkonusu değil" ifadelerini kullandı.

Türk birliğinin söz konusu merkezde bulunup bulunmayacağı şeklindeki ısrarlı soruya büyükelçi, "Hayır, buna ihtiyaç yok" yanıtını verdi.

Rus-Türk merkezine ilişkin çok sayıda spekülasyon olduğuna vurgu yapan Bülbüloğlu, "Durumu açıklığa kavuşturmak istiyorum: Bu merkez Azerbaycan topraklarında olacak. Yerini, Rusya ile Türkiye arasındaki anlaşma çerçevesinde Azerbaycan makamları belirleyecek" dedi.