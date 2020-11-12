Erivan’da protestocular Ulusal Güvenlik Servisi binası önünde toplandı: 60’tan fazla gözaltı var

Erivan’da protestocular, muhalif liderlerinin gözaltına tutulduğu Ulusal Güvenlik Binası önünde toplandı.

Binanın girişinde polis çevik kuvvet mensupları bulunuyor. Bina yakınında yaklaşık 10 tane polis otobüsü bekliyor.

Başbakan Paşinyan’a karşı sloganlar atan protestocular binaya girmeye çalışmıyor.

Ermenistan Parlamentosu Başbakan Yardımcısı, muhalefetteki Müreffeh Ermenistan partili Vage Enfiacyan, protestoculara yaptığı konuşmada, “Mevcut durumdan çıkmak için yeni koşullar ve fırsatları yaratmanın mümkün olabilmesi için bu beceriksiz iktidar gitmeli” ifadesini kullandı.

Ermenistan’daki protestolar üç gündür devam ediyor. Azerbaycan ile imzalanan anlaşmayı protesto eden Ermeniler, “Nikol hain” sloganlarını atıyor ve Karabağ anlaşmasının iptal edilmesini talep ediyor.

Göstericilerin arasından 60’tan fazla kişi gözaltına alındı

Paşinyan’ın istifasının talep edildiği gösterinin katılımcılarından 60’tan fazla kişinin gözaltına alındığı bildirildi.

Kolluk kuvvetlerinden bir yetkilinin Sputnik’e aktardığı bilgiye göre bugün muhalefet temsilcilerinin Özgürlük Meydanı’nda düzenledikleri protesto mitinginde 60’tan fazla kişi gözaltına alınarak polis birimlerine sevk edildi.

“Polis birimlerine 62 kişi sevk edildi” diyen yetkili, protestocuların olaylarla ilgili olarak açılan ceza davası kapsamında gözaltına alındıklarını vurguladı.