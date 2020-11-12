Azerbaycan Savunma Bakanı Hasanov, Rus barış gücü komutanı Muradov'la görüştü

Azerbaycan Savunma Bakanı Orgeneral Zakir Hasanov ile Dağlık Karabağ'daki Rus barış gücünün komutanı Korgeneral Rustam Muradov'un Bakü'de bir araya geldiği belirtildi.

Azerbaycan Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Orgeneral Zakir Hasanov, Rusya, Azerbaycan ve Ermenistan liderlerinin imzaladığı anlaşmaya istinaden Dağlık Karabağ'daki operasyon bölgesine konuşlandırılacak Rus barış gücünün komutanı Muradov'la bir görüşme gerçekleştirdi.

Hasanov ve Muradov, barış gücü misyonunun organizasyonu ve gerçekleştirilmesiyle ilgili konuları istişare etti.

Rusya, Azerbaycan ve Ermenistan liderlerinin imzaladığı anlaşmanın 3. maddesi uyarınca Dağlık Karabağ'daki cephe hattı boyunca ve Laçin koridoru boyunca toplamda 1.960 asker, 90 zırhlı personel taşıyıcı, 380 otomobil ve özel araçtan oluşan Rus barış gücü konuşlandırılacak.