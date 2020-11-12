Mısır’da barış gücü askerlerini taşıyan helikopter düştü: 8 ölü

Çokuluslu Kuvvet ve Gözlemciler Misyonu (MFO), Mısır’ın Sina Yarımadası’nda bir helikopterin düşmesi sonucu 8 barış gücü askerinin öldüğünü duyurdu.

Çokuluslu Kuvvet ve Gözlemciler Misyonu'nun (MFO) açıklamasında, helikopterin “rutin uçuş” sırasında, Şarm eş-Şeyh yakınlarında kaza yaptığı belirtilerek, “Helikopterin düşmesi sonucu Misyon’un 8 üyesinin ölümünü bildiriyoruz: 6 ABD vatandaşı, Fransa vatandaşı ve Çekya vatandaşı” ifadesine yer verildi.

Bir ABD vatandaşı askerin hayatta kalmayı başardığı ve hastaneye kaldırıldığı kaydedildi.

İsrail ve Mısır arasında 1979’de barış anlaşması imzalandıktan sonra Sina Yarımadası’nda Çokuluslu Kuvvet ve Gözlemciler Misyonu kurulmuştu.