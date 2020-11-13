Paşinyan’dan evlerini terk eden Karabağlıların dönüşü için bir program geliştirilmesi çağrısı

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, kabine üyeleri ve çeşitli daire başkanlarının katılımıyla gerçekleştirilen genişletilmiş toplantıda, yurttaşların Dağlık Karabağ'a dönüşü için bir program geliştirilmesi gerektiğini kaydetti.
Paşinyan, toplantının amacının çatışmalar sırasında Karabağ'dan Ermenistan'a taşınan yurttaşlarla ilgili konuların ele alınması olduğuna vurgu yaparak, şu ifadeleri kullandı:
"Özellikle onlar için hangi destek programlarını uygulamamız gerektiğini tartışmalıyız. Ancak, bu desteği Artsakh'da (Karabağ) almalarının önceliğimiz olduğunu da belirtmeliyiz. Yani yurttaşlarımızın Artsakh'a dönüş sürecine katkı sağlayan bir program olmalı."
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