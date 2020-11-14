Rusya'nın BM Daimi Temsilcisi Nebenzya, Belaruslu muhalif lider Tihanovskaya ile görüştüğünü söyledi

Rusya’nın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Vasiliy Nebenzya, Sputnik’e açıklamasında "Bizim için hiçbir sorun yok. Biz herkesle konuşmaya hazırız. Estonya temsilcilerinin ‘Formula Arria’ adıyla düzenlediği bir toplantı oldu. Tihanovskaya da oraya katıldı. Biz sohbet ettik. Batılı mevkidaşlarımızdan farklı olarak kimseyi sözünden mahrum etmiyoruz" ifadelerini kullandı.

BM Güvenlik Konseyi’nde geçen ekim ayında, Suriye kimyasal dosyasının ele alındığı bir toplantı gerçekleşmişti. Konseyin dönem başkanı Rusya, Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü’nün (OPCW) eski başkanı Jose Bustani’ye söz vermek istedi, ama İngiltere, Belçika, Estonya, Fransa, Almanya ve ABD konuşmayı engelledi. Gerekçe olarak Bustani’nin, OPCW Suriye kimyasal silah kullanıldığı iddiasıyla ilgilenmeye başlamadan önce görevden ayrılması gösterildi.

Rusya, Batı’yı Bustani’nin OPCW’nin faaliyetiyle ilgili olası ifşalardan korkmakla suçladı.

Belarus'ta 9 Ağustos'taki tartışmalı devlet başkanlığı seçimlerinden sonra Aleksandr Lukaşenko 6. dönem üst üste koltuğa oturmuştu.

Seçimlerinin adil ve şeffaf olmadığını ve sonuçların hileli olduğunu öne süren muhalefet ise, seçimlerin tekrarlanması için gösteriler ve grevler organize ediyor. Aralarında Tihanovskaya’nın da bulunduğu bir grup muhalif lider ülkeyi terk etmişti.