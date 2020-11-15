Rus barış güçlerini taşıyan 2 uçak Ermenistan'da

Rusya Savunma Bakanlığı'nın açıklamasına göre, Rus barış güçleri, teçhizat ve malzemelerini taşıyan 2 Antonov An-124 Ruslan askeri nakliye uçağı Ermenistan'ın başkenti Erivan’a iniş yaptı.

Rusya Savunma Bakanlığı’nın açıklamasında, Erivan’a 2 Antonov An-124 uçağının iniş yaptığı belirtildi.

Açıklamaya göre, uçak 10 BTR-82A zırhlı personel taşıyıcı, lojistik malzeme ve barış güçleri arasından 30 askeri personeli kente götürdü.

Bakanlık dünkü açıklamasında da 170 barış gücünün bulunduğu 20 uçağın Dağlık Karabağ’a gönderildiği bildirilmişti.

Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, cuma günü 1100’den fazla barış gücünün Dağlık Karabağ’a gönderildiğini söylemişti.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan 10 Kasım itibariyle Dağlık Karabağ’da çatışmaların durması için bir anlaşma imzalamıştı. Anlaşmada Rusya’nın cephe hattı ve Laçin koridoru boyunca, hafif silahlı 1960 asker, 90 zırhlı personel taşıyıcı, 380 otomobil ve özel aracının yer alması öngörülüyor.