Kelbecer için Azerbaycan'dan Ermenistan'a 10 gün ek süre

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Hikmet Hacıyev, Bakü’nün Erivan’a Dağlık Karabağ’daki Kelbecer bölgesinden ayrılması için 25 Kasım’a kadar süre verdiğini söyledi.

Basın toplantısında konuşan Hacıyev, Erivan’ın Rusya üzerinden Bakü’ye Kelbecer’den ayrılmak için verilen sürenin uzatılması talebini ilettiğini ifade etti.

Hacıyev, “Ermenistan’ın yaşadığı zorluklar ve insani sebeplerden, Azerbaycan Ermenistan’a 10 gün ek süre vermeye karar verdi. Kelbecer’in devir tarihi 15 Kasım’dan 25 Kasım’a ertelendi” dedi.

Erteleme talebinin Kelbecer’den Ermenistan’a giden tek yoldaki yetersiz geçiş kapasitesi ile bağlantılı olduğunu söyleyen Hacıyev, Azerbaycan’ın insani nedenlerle erteleme talebine onay verdiğini ifade etti.

Hacıyev, “Kelbecer’den Ermeni güçleri ve sivillerin ayrılma süreci tamamen kontrol altında tutulacak. Buradan Ermenistan’a giden yol, oldukça dar ve fazla yoğun” dedi.

Hacıyev, çekilme sürecinde söz konusu yolda ciddi bir sıkışıklık oluştuğunu kaydetti.

Kalan iki bölge ateşkes anlaşmasında planlandığı gibi 20 Kasım ve 1 Aralık’ta Azerbaycan’a devredilecek.

Hacıyev, talebin dün Azerbaycan ve Rusya liderleri arasında gerçekleştirilen telefon görüşmesinde iletildiğini ekledi.