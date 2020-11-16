Aliyev: Ermenistan, Karabağ'daki yıkımların hesabını verecek

Azerbaycan Devlet Başkanı İlham Aliyev, bugün Ermenistan işgalinden kurtarılan Fizuli ve Cebrail illerini ziyaret etti.

Azeri lider, "Düşman tüm altyapıyı yok etti. Tüm bunların hesabını uluslararası mahkemede verecekler. Uluslararası yapı ve uzmanların çekileceğini, tüm hasarın hesaplanacağını ve 30 yılın tazminatını talep edeceğimizi hep söyledim ve bir kez daha tekrarlamak istiyorum. Bugünlerde Kelbecar’ı, evleri, ormanları yıktılar. Bunların da hesabını verecekler” ifadelerini kullandı.