Erivan'da hükümet karşıtı protesto

Erivan'ın merkezindeki Opera Tiyatrosu binası önünde düzenlenen protestoda, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan aleyhinde sloganlar atıldı, istifa çağrıları yapıldı.
Olay yerinde polisler de görev yaparken gösterinin sakin seyrettiği aktarıldı.
Erivan'da Dağlık Karabağ'daki savaşıın sonlandırılmasına yönelik anlaşmanın imzalanmasından beri protesto eylemleri düzenleniyor.
Hundreds of people protested against the #NagornoKarabakh agreement on cessation of hostilities in #Yerevan on Monday. #Armenia pic.twitter.com/FyoEvXlj9z— Ruptly (@Ruptly) November 16, 2020
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