Bild: Biden, Kuzey Akım 2'yi toprağa gömebilir

Bild muhabiri Julian Röpcke, Washington'un Kuzey Akım 2 konusunda yeni yılda da sopa göstermeye devam edeceğini belirterek herkesi bu duruma karşı hazır olmaya çağırdı.

Röpcke, bu kanıya ABD'nin Rus şirketleri ve gemileriyle çalışan sigorta ve sertifikasyon şirketlerine yaptırım uygulama eğilimi belirtti.

Şu anda Alman hükümetine yönelik yaptırımların gündemde olmadığını kaydeden Röpcke, "Ancak Biden, neredeyse hazır hale gelen Kuzey Akım 2'yi toprağa gömebilir" ifadelerini kullandı.

Beyaz Saray'da olduğu dönemde eski ABD Başkanı Barack Obama'ya danışmanlık yapan Benjamin Schmitt, Röpcke'ye verdiği demeçte Cumhuriyetçiler ile Demokratların Rusya'dan Almanya'ya uzanan boru hattına eşit seviyede olumsuz yaklaştığının altını çizdi.

Rusya'dan gelen doğalgazı Türkiye üzerinden Avrupa'ya taşıyan TürkAkım ile Kuzey Avrupa ülkelerine taşıyan Kuzey Akım 2 projesine müdahil ülkelere sert tehditlerde bulunan ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, bu projelerde yer alan ülkelere “Projeden hemen çıkın ya da ortaya çıkacak riski göze alın. Çekilmemenin sonuçları olur” diye seslenmişti.

ABD Başkanı Donald Trump da, Kuzey Akım 2 projesinin katılımcılarını yaptırım uygulamakla tehdit etmiş ve söz konusu projenin Almanya’yı Rusya’ya esir edeceğini öne sürmüştü.

Rus doğalgazını doğrudan Almanya'ya taşıması öngörülen Kuzey Akım 2 Danimarka, Finlandiya, Almanya, Rusya ve İsveç kıta sahanlıklarından geçecek.

9.5 milyar Euro (yaklaşık 60 milyar Türk lirası) maliyetindeki projenin finansmanının yarısı Gazprom tarafından, kalanı ise Avrupalı ortakları olan Alman Wintershall and Uniper şirketi, Hollandalı-İngiliz Shell şirketi, Fransız Engine şirketi ve Avusturya’nın OMV şirketi tarafından karşılanıyor.