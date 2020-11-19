Ermenistan: Karabağ'daki çatışmalarda 2 bin 425 Ermeni asker hayatını kaybetti

Ermenistan Sağlık Bakanı Arsen Torosyan, Dağlık Karabağ bölgesinde Azerbaycan ile yaşanan çatışmalarda 2 bin 425 askerin hayatını kaybettiği bilgisini verdi.

Ermenistan Sağlık Bakanı Arsen Torosyan, Dağlık Karabağ'da eylül ayının sonlarında başlayan gerilimde yaşanan can kayıplarına ilişkin açıklamada bulundu.

Torosyan, açıklamasında "Salı akşamı itibariyle, adli tıp kurumumuz hayatını kaybeden 2 bin 425 askerin cansız bedenini inceledi" ifadelerini kullandı.

Bakan, ayrıca hayatını kaybeden 250 askerin de henüz kimliğinin belirlenemediğini belirtti.

Daha önce Ermenistan ordusunun paylaştığı verilerde, 1585 can kaybının olduğu ifade edilmişti.