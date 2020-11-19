Facebook çalışanları şirketi kendilerini ofisten çalışmaya zorlamakla suçluyor

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs nedeniyle birçok şirket evden çalışma düzenine geçmiş durumda. Ancak sosyal medya devi Facebook'ta çalışanlarla yönetim arasında evden çalışma krizi patlak verdi.

Facebook yapay zekası, çocuk istismarından fiziksel şiddete kadar birçok içeriğin sitede yayınlanmasını yeterince önleyemediği ve bunların yasal olarak güvenli bir ortamda incelenmesi gerektiği için şirket, moderatörlerin ofisten çalışmalarını istiyor.

Bu nedenle çalışanlar, Facebook'un koronavirüs pandemisinin ortasında kendilerini işe geri çağırdığını ve hayatlarının tehlikede olduğunu belirten bir mektup yayımladı.

Breaking: More than 200 @Facebook content moderators (and supporting employees) from across the US and Europe have published a demand for better protections - and full employment rights - during the pandemic. https://t.co/sRsjsJ4xZS — Foxglove (@Foxglovelegal) November 18, 2020

​Çalışanların şirket CEO'su Mark Zuckerberg'e hitaben yayımladığı açık mektupta, Facebook'un 'kârlarını korumak için insanların hayatını gereksiz bir şekilde riske attığı' belirtildi.

"İşçiler, Facebook liderliğinden ve dezenformasyon gibi içeriğin engellenmesi için ortak çalışılan Accenture ve CPL gibi dış kaynak firmalarından, sağlıklarının korunması için acil adımlar atmalarını istedi. Ancak reddedildi. Facebook’un algoritmaları, içeriği otomatik olarak denetlemek için gereken düzeye ulaşmaktan çok uzak ve hiçbir zaman ulaşamayabilir" ifadeleri yer alan mektupta evden çalışmaya izin verecek yeni düzenlemelerin yapılması istendi ve 'risk ödemesi' gibi yeni haklar talep edildi.

Facebook ise mektuba verdiği yanıtta, içerik moderatörlerinin çoğunun evden çalıştığını söyledi. Açıklamada, "Şirket içinde açık bir diyaloğa inanıyoruz. Ama bu tartışmaların dürüstlükle yapılması gerekir. Salgın döneminde 15 bin küresel içerik moderatörünün çoğu evden çalışıyor ve çalışmaya da devam edecek" denildi.

'Akıl sağlığımız bozuldu'

Geçtiğimiz aylarda açıklama yapan Facebook içerik moderatörleri, kontrol için her gün yüzlerce şiddet içerikli ve sakıncalı videolar izlediklerini, bu nedenle akıl sağlıklarının bozulduğunu iddia etmişti.

Çalışanlar ayrıca Facebook'un bu konuda hiçbir sağlık desteği vermediğini vurgulamıştı.