Ermenistan Savunma Bakanı: Rus barış gücü, Dağlık Karabağ'da çok verimli bir çalışma yürütüyor

Ermenistan Savunma Bakanı David Tonoyan, Rusya'nın Erivan Büyükelçisi Sergey Kopırkin'le bir araya gelerek Dağlık Karabağ'daki son gelişmeleri istişare etti.
Açıklamaya göre Tonoyan ve Kopırkin; esir, rehine, kayıp kişiler ve cenazelerin değişiminde ve aranmasında Rus barış gücü ile Uluslararası Kızılhaç Komitesi'nin koordineli bir çalışma yapmasının önem taşıdığını vurguladı.
Bu arada Tonoyan, bir Mi-24 helikopterinin Ermenistan hava sahasında Azerbaycan ordusu tarafından düşürülmesi sonucu hayatını kaybeden 2 Rus asker ile yaralı kurtulan 1 Rus askere 'askeri liyakat' madalyası verildiğini belirterek madalyaları Büyükelçi Kopırkin'e takdim etti.
Tonoyan, hayatını kaybeden Rus askerler için başsağlığı temennisinde bulundu.
Bu sürecin sonunda Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, dün gece Dağlık Karabağ'daki çatışmaların sona erdirilmesine dair bir anlaşma imzalamıştı.
Rusya, Azerbaycan ve Ermenistan liderlerinin imzaladığı anlaşmanın 3. maddesi uyarınca Dağlık Karabağ'daki cephe hattı boyunca ve Laçin koridoru boyunca toplamda 1.960 asker, 90 zırhlı personel taşıyıcı, 380 otomobil ve özel araçtan oluşan Rus barış gücü konuşlandırıldı.
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