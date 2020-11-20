Ermenistan Savunma Bakanı: Rus barış gücü, Dağlık Karabağ'da çok verimli bir çalışma yürütüyor

Ermenistan Savunma Bakanı Tonoyan, Dağlık Karabağ'da göreve başlayan Rus barış gücünün çok verimli bir çalışma yaptığını söyledi.

Ermenistan Savunma Bakanı David Tonoyan, Rusya'nın Erivan Büyükelçisi Sergey Kopırkin'le bir araya gelerek Dağlık Karabağ'daki son gelişmeleri istişare etti.

Ermenistan Savunma Bakanlığı, görüşmeye ilişkin açıklamada "Tonoyan, Rusya'nın bölgedeki askeri ve siyasi durumun normalleşmesinde oynadığı rolü ve ortaya koyduğu çabaları, Rus barış gücünün çalışmalarındaki ilerleyişi ve verimliliği çok değerli bulduğunu ifade etti" dedi.

Açıklamaya göre Tonoyan ve Kopırkin; esir, rehine, kayıp kişiler ve cenazelerin değişiminde ve aranmasında Rus barış gücü ile Uluslararası Kızılhaç Komitesi'nin koordineli bir çalışma yapmasının önem taşıdığını vurguladı.

Bu arada Tonoyan, bir Mi-24 helikopterinin Ermenistan hava sahasında Azerbaycan ordusu tarafından düşürülmesi sonucu hayatını kaybeden 2 Rus asker ile yaralı kurtulan 1 Rus askere 'askeri liyakat' madalyası verildiğini belirterek madalyaları Büyükelçi Kopırkin'e takdim etti.

Tonoyan, hayatını kaybeden Rus askerler için başsağlığı temennisinde bulundu.

Dağlık Karabağ'daki çatışmalar 27 Eylül'de yeniden alevlenmiş ve ayrı ayrı varılan üç ateşkes mutabakatına rağmen devam etmişti. İlerleyişini sürdüren Azerbaycan ordusu, son günlerde stratejik öneme sahip bölgelerde kontrolü sağlarken Ermenistan geri çekilmek durumunda kalmıştı.

Bu sürecin sonunda Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, dün gece Dağlık Karabağ'daki çatışmaların sona erdirilmesine dair bir anlaşma imzalamıştı.

Rusya, Azerbaycan ve Ermenistan liderlerinin imzaladığı anlaşmanın 3. maddesi uyarınca Dağlık Karabağ'daki cephe hattı boyunca ve Laçin koridoru boyunca toplamda 1.960 asker, 90 zırhlı personel taşıyıcı, 380 otomobil ve özel araçtan oluşan Rus barış gücü konuşlandırıldı.