Putin G20 zirvesinde: Pandemi ortamında sosyal eşitsizlik riskinin artmasına izin vermemek için ek önlemler gerekli

Rusya lideri Vladimir Putin, dünyada etkili olan koronavirüs pandemisi ortamında sosyal eşitsizlik riskinin artmasına izin vermemek için ek önlemler gerektiğini söyledi.

Suudi Arabistan'da yapılması planlanan, ancak yeni tip koronavirüs (Kovid-19) pandemisi nedeniyle video konferans şeklinde düzenlenen G20 zirvesinde konuşan Putin, pandeminin dünyanın Büyük Buhran'dan beri benzerlerini bilmediği sistemik bir ekonomik kriz başlattığını vurguladı.

Rus lider, “İnsanlığın 2020'de karşılaştığı zorlukların boyutları gerçekten emsalsiz. Koronavirüs salgını, küresel kilitlenme ve ekonomik aktivitelerin donması, modern dünyanın Büyük Buhran'dan bu yana henüz bilmediği sistemik bir ekonomik kriz başlattı” diye konuştu.

Putin, uzun süreli kitlesel işsizliğin ve yoksulluğun dünyadaki ana risk olmaya devam ettiğine dikkat çekti:

"Elbette başlıca risk, bazı olumlu sinyallere rağmen uzun süreli kitlesel işsizlik olmaya devam ediyor. Ardından da yoksulluk ve sosyal güvensizlik artışı var."

‘Rusya GSYİH’nın yüzde 4.5’ini pandeminin sonuçlarını minimize etmeye aktardı’

Salgının sonuçlarının en aza indirilmesi Rusya'nın GSYİH'nın yüzde 4.5'ine mal olduğunu söyleyen Putin, alınan destek önlemlerinin ülkenin geri dönüşü olmayan kayıpları önlenmesini mümkün kıldığını hatırlattı.

‘Kovid-19 aşıları herkes için erişilebilir olmalı’

Rus lider, “Bu hedeflenen önlemlerin zamanında kabul edilmesi, Rusya'nın çoğu gelişmiş ülke gibi ekonomik düşüşü yumuşatmasına, sağlık sistemini güçlendirmesine, geri dönüşü olmayan kayıplara yer bırakmadan zor bir dönemden geçmesine yardımcı oldu” ifadelerini kullandı.

Rusya’nın koronavirüse karşı geliştirdiği üç aşı hakkında bilgi veren Putin, Kovid-19 aşılarının herkes için erişilebilir olması gerektiğine vurgu yaptı.

Rus lider, Rusya’nın G20 zirvesinin bu konudaki taslak belgesini desteklediğini ve aşılarını ihtiyacı olan tüm ülkelere sunmaya hazır olduğunu ifade etti:

“Rusya, bu zirvenin etkili ve güvenli aşıların herkes için erişilebilir olmasını amaçlayan kilit karar taslağını destekliyor. Şüphesiz bağışıklık kazandıran aşılar kamuya açık olması gerekiyor. Ve ülkemiz Rusya, tabi ki bilim insanlarımızın geliştirdiği aşıları ihtiyacı olanlara sunmaya hazır. Pandeminin boyutları, mevcut tüm kaynakları ve yöntemleri kullanmamızı zorunlu kılıyor. Ortak hedefimiz, bir aşı ve ilaç portföyü oluşturmak ve gezegenimizin tüm nüfusuna güvenilir koruma sağlamaktır.”

‘Bugün DTÖ’nün alternatifi yok, fakat örgüt modernizasyona ihtiyaç duyuyor’

Putin, bugün Dünya Ticaret Örgütü’nün alternatifi bulunmadığını, fakat örgütün zamanın zorluklarına uygun modernizasyona ihtiyacı olduğunu belirtti:

Bu görevin evrensel norm ve ilkelere dayanan istikrarlı, verimli, çok taraflı bir ticaret sistemi olmadan çözülemeyeceğine dikkat çeken Putin, “Oysa bugün Dünya Ticaret Örgütü’nün alternatifi yok” ifadelerini kullandı.

Dünyada korumacılık ve yaptırım politikasından vazgeçme çağrısı

Rus lider, G20 ülkelerinin liderlerine korumacılık ve tek taraflı yaptırım politikasından vazgeçmeleri çağrısında bulundu:

“Korumacılığı frenlemek, tek taraflı yaptırım uygulamasından vazgeçmek ve tedarik zincirlerini yenilemek için çaba sarf etmek gerekiyor.”

Asya-Pasifik Ekonomik İşbirliği (APEC) zirvesinde de bu konunun gündeme geldiğini hatırlatan Putin, “Çok taraflı evrensel ticaret kurallarının e-ticaret için uyarlanması da gündemde olan bir konu. Burada yapılacak daha çok şey var” diye konuştu.

Putin, küresel kalkınmanın gidişatını değiştirmek, elverişli ortamı korumak, tüm ülkeler ve halklar için eşit koşullar sağlamak ve çok taraflı işbirliği mekanizmalarını güçlendirmek amacıyla mevcut krizden yararlanmanın yollarını bulma çağrısı yaptı.