Rusya, Karabağ'daki yaralıların tedavisi için Ermenistan'a sağlık uzmanları gönderecek

Rusya Sağlık Bakanı Mihail Muraşko, Dağlık Karabağ'daki çatışmalar sırasında yaralanan insanların tedavileri için Ermenistan'a yardım etmeye hazır olduklarını söyledi.

Rusya Sağlık Bakanı Mihail Muraşko, Ermeni mevkidaşı Arsen Torosyan ile gerçekleştirdiği görüşmede, Dağlık Karabağ'daki çatışmalar sırasında yaralanan insanların tedavileri için Ermenistan'a yardım etmeye hazır olduklarını söyledi.

Muraşko, "Nöroşirürji, travmatoloji, psikiyatri ve kombustioloji alanında en üst düzey uzmanlarımızın yardımını sağlamaya hazırız. Gerekli görmeniz halinde, oraya ekip gönderebiliriz veya çevrimiçi resüsitasyon ve konsültasyon merkezlerimiz uzaktan destek sağlayabilirler" ifadelerini kullandı.

Muraşko, Ermenistan’daki yaralıların patlayıcı yaralanmalardan sonraki komplikasyonlar ve yanıklar nedeniyle yardıma ihtiyaçları olabileceğini, septik komplikasyonların gelişme aşamasında olacakları için psikolojik destek gerekebileceğini belirtti.

Muraşko, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ve Ermenistan’daki ‘gergin durum’ nedeniyle planlanan bir dizi toplantının iptal edilmek zorunda kaldığını, ancak durumun normalleşmesiyle birlikte kaldıkları yerden devam edeceklerini kaydetti.

Torosyan ise Rusya Sağlık Bakanı'nın Ermenistan’a sağlık uzmanları gönderilmesi önerisine yanıt olarak "Bunlar gerçekten de deneyimlerinden yararlanmak ve belirli hastalara yerinde hizmet vermek için gerek duyduğumuz uzmanlar" dedi.

Torosyan, "Ülkelerimizin liderlerinin açıklamaları bir yana, yaralılar sisteme büyük bir sıkıntı oluşturmaya devam ediyor. Yaralıların aylarca, yıllarca tedavi edilmesi gerekiyor, kesinlikle çalışma düzeninde anlaşıp yardımı kabul edeceğiz" dedi.

Daha önce Muraşko, Gamaleya Araştırma Merkezi tarafından geliştirilen Rus koronavirüs aşısı Sputnik V'in örneklerini test için Torosyan'a teslim etmişti.