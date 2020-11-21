Rusya Acil Durumlar Bakanlığı'nın ilk insani yardım konvoyu Karabağ'a ulaştı

Rusya Acil Durumlar Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "Beş KamAZ kamyonundan oluşan ilk insani yardım konvoyu, bölgedeki çalışmaların hızlı bir şekilde başlamasına yardımcı olacak 45 ton inşaat malzemesini ulaştırdı" denildi.

İkinci konvoyun Rostov bölgesinden yola çıktığı belirtilen açıklamada, "Rostov bölgesinde oluşturulan ikinci konvoy şu anda Krasnodar Bölgesinde yoluna devam ediyor. Yaklaşık olarak 630 kilometre yol kat edecek konvoy, 35 ekipman ve 40 personelden oluşuyor" ifadelerine yer verildi.

Bakanlık uzmanları, Karabağ’ın Stepanakert, Martakert, Martuni, Askeran ve diğer kent ve köylerinde binaları inceleme çalışmalarını sürdürüyor. Şu ana kadar inceledikleri 43 yerleşim yerinde 2 bin 500’den fazla hasarlı bina tespit eden uzmanlar, bunlardan 280’inin tamamen yıkıldığını belirledi.

Rusya Acil Durumlar Bakanlığı tarafından oluşturulan konvoylar, Stepanakert'e yapı malzemeleri taşıyan toplam 345 ton insani yardım ulaştırıyor.