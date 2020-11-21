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    Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev: Rusya da, Türkiye de bizim için dost iki ülkedir

    © Sputnik / Алексей Куденко
    Dünya
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    Konu:
    Dağlık Karabağ krizi (296)
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    Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, hem Rusya’nın hem de Türkiye’nin Bakü için iki dost ülke olduğunu söyledi.

    Ermenistan ziyaretinin ardından Azerbaycan'ın başkenti Bakü’ye gelen Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu’nun başkanlığındaki heyeti kabul eden Aliyev, hem Rusya’nın hem de Türkiye’nin Bakü için iki dost ülke olduğunu ve ateşkesi denetleme önlemlerinde yer alacaklarını ifade etti.

    Azerbaycan Cumhurbaşkanlığının görüşmeye ilişkin yayınladığı açıklamada, Aliyev’in sözleri şöyle aktarıldı:

    “Hem Rusya hem de Türkiye bizim için iki dost ülke, iki komşumuz ateşkesi denetleme önlemlerinde yer alacak. Bu aynı zamanda komşumuz olan iki ülke arasında bölgesel işbirliği çerçevesinde karşılıklı faaliyet formatının güçlendiği anlamına geliyor.”

    © Fotoğraf : MFA Russia
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    ‘Karabağ ile ilgili imzalanan bildiri yerine getiriliyor’

    Aliyev, Dağlık Karabağ ile ilgili imzalanan üçlü bildirinin maddelerinin yerine getirildiğini vurguladı:

    “Askeri operasyonların sonuçları herkesin malumu. Azerbaycan ordusu muhteşem bir zafer kazandı ve siyasi çözüm aşamasına geçtik. Azerbaycan ordusu dün işgal altındaki Ağdam bölgesinde bulunan Ağdam kentine girdi. Böylelikle bildirideki maddeler yerine getirilmiş oluyor.”

    ‘Karabağ ile ilgili ortak Rus-Türk merkezinin kurulması bölgesel güvenliği güçlendirecek’

    Karabağ’daki ateşkesin izlenmesi amacıyla Rusya ve Türkiye’nin ortak bir merkez kurmasının bölgesel güvenliğin önemli bir unsuru olarak kabul ettiğini vurgulayan Aliyev, şöyle konuştu:

    “Azerbaycan topraklarında (Karabağ’da) ateşkesi izleme merkezinin kurulması için Rusya ile Türkiye arasında yürütülen müzakerelerin aktif olarak ilerlemesini memnuniyetle karşılıyoruz. Merkezi bölgesel istikrar ve güvenliğin güçlendirilmesi için önemli bir unsur olarak görüyoruz.”

    Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu
    © Sputnik / Alexey Druzhinin
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    ‘Karabağ ihtilafı sona erdi’

    Dağlık Karabağ ile ilgili imzalanan üçlü bildirinin uzun yıllardır devam eden ihtilafı sonlandırdığına dikkat çeken Aliyev, şunları söyledi:

    “Silahlı çatışmanın, askeri operasyonların başlamasından 44 gün sonra bir belge imzalandı. Bu belgenin çok önemli olduğunu düşünüyorum, önem bakımından uzun yıllardır devam eden ihtilafı noktalıyor. Bu önemli belgenin hazırlanması ve kabul edilmesi nedeniyle başta Rusya Devlet Başkanı Vladimir Vladimiroviç Putin olmak üzere size şükranlarımı sunuyorum.”
    ‘Bakü ile Erivan arasındaki ilişkilerin normalleşmesi bölgede yeni bir durum oluşturacak’

    Aliyev, Bakü ile Erivan arasındaki ilişkilerin normalleşmesinin bölgede yeni bir durum oluşturacağına, bölgesel güvenliği destekleyeceğine dikkat çekti:

    Vladimir Putin
    © Sputnik / Алексей Никольский
    Putin, Karabağ’daki çatışmanın çözümünün Rusya için önemini anlattı
    “Bugünkü ateşkesin, Ermenistan ile ilişkileri normalleştirme planlarımız Erivan tarafından olumlu kabul edilmesi durumunda bölgede yeni bir durumun oluşturulması, işbirliği, istikrar ve güvenliğin güçlendirilmesi için ortam yaratacağını umuyorum. Bu sizin için, bölgeye yerleşmiş halklarımız, komşularımız için yararlı olacak, genel olarak dünya daha güvenli olacak.”

    Dağlık Karabağ’da silahların susmasını sağlayan anlaşmanın imzalanmasından sonra ateşkesin ciddi şekilde ihlal edilmeyeceğine olan inancını dile getiren Aliyev, "Ortak bildirinin imzalanmasından bu yana ciddi bir ateşkes ihlali olmadı ve olmayacağına eminim" diye konuştu.

     

    Konu:
    Dağlık Karabağ krizi (296)
    Etiketler:
    Sergey Şoygu, Ermenistan, Dağlık Karabağ, İlham Aliyev, Ateşkes, Türkiye, Rusya, Azerbaycan
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    Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ın 10 Kasım itibariyle Dağlık Karabağ’da çatışmaların durması için imzaladıkları anlaşma ile Ağdam’ın 20 Kasım 2020 tarihinde Azerbaycan’a devredilmesi öngörülüyordu
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