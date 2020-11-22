Rusya Acil Durumlar Bakanı Ermeni mevkidaşı ile Karabağ’daki durumu görüştü

Ermenistan Acil Durumlar Bakanı Piloyan’ın Rus mevkidaşı Ziniçev ile bir araya geldiği, görüşmede Dağlık Karabağ’daki durumun ele alındığı bildirildi.

Ermenistan Acil Durumlar Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, Bakan Andranik Piloyan’ın Rusya Acil Durumlar Bakanı Yevgeniy Ziniçev ile bir araya geldiği görüşmede Dağlık Karabağ’daki durumu ele alarak, insani felaketin önleneceği umudunu dile getirdiği ifade edildi.

Açıklamada, “Bakanlar savaş sonrasında (Karabağ’daki) durumu, savaşın sonuçlarının üstesinden gelme olasılıklarını ele aldı. Piloyan, insani felaketi önlemek ve sivil nüfusu normal yaşama döndürmek için her şeyin yapılacağına olan güvenini ifade ederek, Rus ortaklarının etkili işbirliğine hazır olmalarını takdir etti” ifadeleri yer aldı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin , Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan 10 Kasım itibariyle Dağlık Karabağ’da 27 Eylül’den beri devam eden çatışmaların durması için bir anlaşma imzalamıştı.

İmzalanan ortak bildiriye göre Azerbaycan ve Ermenistan güçleri anlaşmanın imzalandığı anda bulundukları noktalarda kaldı. Böylece çatışmalar esnasında ele geçirdiği yerleşim yerleri Azerbaycan’ın denetimine geçmiş oldu.

Anlaşmanın maddelerinde ayrıca diğer bazı bölgelerin de Azerbaycan’ın kontrolüne devredilmesi, tarafların esir takası gerçekleştirmesi, temas hattı ve Karabağ’ı Ermenistan’a bağlayan Laçin koridoruna Rus barış gücünün konuşlanması öngörülüyor.