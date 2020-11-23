BM, Karabağ’daki insani ihtiyaçların analizi için Rusya’yla çalışmaya hazır

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreter Sözcüsü Dujarric, İnsani Yardım Koordinasyon Ofisi ve örgütün diğer ilgili bölümlerinin Dağlık Karabağ’daki insani ihtiyaçların analizi için Rusya ile işbirliğine hazır olduğunu söyledi.

BM Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, bugünkü basın toplantısında "Rusya’nın yaptığı başvuru, Rusya Bakanlıklar Arası İnsani Müdahale Merkezi’nin rolü ve çalışma şartlarına ilişkin ek ayrıntılarla ilgili beklentiler bağlamında Genel Sekreter, BM İnsani Yardım Koordinasyon Ofisi ile örgütün diğer ilgili bölümlerinin, insani ihtiyaçlara ilişkin tam resmi elde etmek için koşullar izin verir vermez Dağlık Karabağ ve çevresindeki bölgelerde bağımsız ön kurumlar arası analizin yapılması amacıyla işbirliği yapmaya ve bu bölgelerde olası işbirliğini görüşmeye hazır olduğunu doğruladı" ifadelerini kullandı.

Daha önce Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, BM sistemindeki örgütlerin Karabağ’daki insani sorunların çözümüne ilgi göstermesini istediklerini açıklamıştı.

‘ABD’nin Açık Semalar Antlaşması’ndan çıkmasına üzüldük’

ABD’nin Açık Semalar Antlaşması’ndan çıkmasını değerlendiren Dujarric, bu kararın üzücü olduğunu belirterek, “Anlaşmanın diğer katılımcılarının bağlılıklarını dile getirmeye devam ettiğini görüyoruz” ifadelerini kullandı.

Silahlanma kontrolüyle ilgili anlaşmaların, genel olarak güvenlik anlamında uluslararası toplumun çıkarına olduğunu ve stratejik silah yarışını önlediğini söyleyen diplomat, “Güvenlik alanındaki uluslararası durumun kötüleştiğini görüyoruz, bu da endişe verici” dedi.

Dujarric, “Bu tür anlaşmalar, güven artırma tedbirleri, silah kontrolü şimdi her zamankinden daha önemli” diye ekledi.